Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika

Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ilkokullarda tiyatro etkinliği düzenledi.

Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ilkokullarda tiyatro etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Şaban sınıfımızda" adlı gösteriyi Yeşilyurt Kılıçaslan İlkokulu'nda öğrencilerle buluşturdu.

Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerden kesitlerin canlandırıldığı tiyatro gösterisinde öğrencilere Kemal Sunal'ın yardımseverlik yönü anlatıldı.

Gösterinin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehir Tiyatrosu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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