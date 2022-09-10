Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.09.2022 22:26
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmı, inşaat alanındaki işçilerin üzerine düştü.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişiden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Musa Aydın'ın (25) ise tedavisi sürüyor.

Vinç operatörü M.B. ile Ö.G. ve Y.G. gözaltına alındı.

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Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi
Kaynak: AA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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