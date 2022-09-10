İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişiden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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