Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

11.09.2022 12:36
Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

Malatya'da inşaat çalışmalarında vincin üzerlerine düşmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Malatya'da inşaat çalışmalarında vincin üzerlerine düşmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin işçilerin üzerine düşmesiyle ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan vinç operatörü M.B. ile ustalar Ö.G. ve Y.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmının inşaat alanındaki işçilerin üzerine düşmesi sonucu, işçilerden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetmiş, Musa Aydın (25) ise ağır yaralanmış, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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