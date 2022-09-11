Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmının inşaat alanındaki işçilerin üzerine düşmesi sonucu, işçilerden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetmiş, Musa Aydın (25) ise ağır yaralanmış, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin işçilerin üzerine düşmesiyle ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan vinç operatörü M.B. ile ustalar Ö.G. ve Y.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Kaynak: AA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede - Son Dakika

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