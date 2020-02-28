Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin - Son Dakika
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Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin

6 saat önce

Deprem nedeniyle Malatya'da inşaatlara bir süre ara verilen beton dökülmesi yasağı kaldırıldı.

Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin, System.String[]

Deprem nedeniyle Malatya'da inşaatlara bir süre ara verilen beton dökülmesi yasağı kaldırıldı.


Yapı Denetimler Birliği Malatya Şubesi Temsilcisi İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, 24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dökülen betonların kontrol edilmesi ve soğuk kış şartları nedeniyle inşaatlarda beton dökülmesinin bir süre durdurulduğunu, şimdi ise serbest bırakıldığını bildirdi. - MALATYA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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