Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay - Son Dakika

Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay

Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay Kuru temizleyeme bıraktığı pantolonda unutulan bin 600 Euroyu sahibine teslim etti Malatya'da bir kuru temizlemeci, kendisine bırakılan pantolonunun cebinde unutulan bin 600 Euro'yu sahibine teslim etti.

Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay

Kuru temizleyeme bıraktığı pantolonda unutulan bin 600 Euroyu sahibine teslim etti

MALATYA - Malatya'da bir kuru temizlemeci, kendisine bırakılan pantolonunun cebinde unutulan bin 600 Euro'yu sahibine teslim etti.

Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay bir kuru temizlemeci dükkanında yaşandı. Almanya'da yaşayan ve izne memleketi Malatya'ya gelen gurbetçi Yüksel Bayraktar, içerisinde para olduğunu unuttuğu pantolonu kuru temizlemeciye bıraktı. Esnaf Nihat Demir, her zamanki gibi makineye atmadan kontrol ettiği elbisenin cebinden değeri yaklaşık 15 bin TL eden bin 600 Euro gördü.

Elbise sahibinin herhangi bir iletişim numarası olmadığı için parayı muhafaza eden esnaf, ertesi gün işyerine gelen pantolonun sahibi gurbetçiye parasını teslim etti.

54 yıldır kuru temizleme işiyle uğraştığını belirten esnaf Nihat Demir, müşterinin telefon numarasına ulaşamadığımdan dolayı parayı emanet görüp bir gün boyunca beklettiğini belirterek "Parayı eve götürdüm. Hatta gece 3 defa para yerinde mi diye kalktım baktım. Emanet olduğundan dolayı devamlı bakıyordum. Bana rahatsızlık verdi. Ertesi gün de abimiz geldi, parayı kendisine teslim ettim. O da mutlu oldu, bende mutlu oldu" dedi.

Ekonomik olarak zor durumda olduğunu da ifade eden Demir, "Şu anda benim bir iki tane icralık davam olduğum halde, bu ortamda haram paraya hiç özenmeden, heveslenmeden seve seve sahibine parasını teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Pantolonunda parasının olduğunu bilmeden temizlemeciye veren gurbetçi Yüksel Bayraktar'da "Pantolonumu kuru temizleme için getirdim ve içinde para olduğunu bilmiyordum. 1 gün sonra geldikten sonra kendisiyle burada konuşunca esnaf kardeşimiz paramı iade etti. İnsanlık ölmemiş kendisine teşekkür ediyorum. Bin 600 Euro Türk parasıyla yaklaşık 15 bin TL ediyor. Paramı geri aldım, gerçekten bu paranın helal para olduğunu söyledim. Yani böyle esnaflara gerçekten ihtiyacımız var. İnsanlık gerçekten ölmemiş" diye konuştu.

Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay
Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay
Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay
Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay - Son Dakika

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