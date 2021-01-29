Malatya'da internetten dolandırıcılık iddiasına tutuklama - Son Dakika

Malatya'da bir internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bir internet sitesi üzerinden 5 kişiyi dolandıran, 2 şüpheliyi yakalamak için 60 farklı noktanın 155 saatlik güvenlik kamera kaydını izledi.

Ekipler şüpheliler Y.Y, ile Z.U'nun kimliklerini belirlemesinin ardından 2 şüpheliyi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.