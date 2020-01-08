Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı

7 saat önce

Malatya'da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.

Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı, System.String[]

Malatya'da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesi'ne bağlı Özalper Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan Kamil E. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dengesini kayıp ederek kaynayan şerbet kazanına düştü.Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden diğer işçiler tarafından çıkarılan Kamil E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Kamil E.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi sürerken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
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