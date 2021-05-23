İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı

23.05.2021 17:55

Malatya'da bir iş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı.

Malatya'da bir iş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine Kavaklıbağ Mahallesi'ndeki iş merkezinin giriş katının camları bir kişi tarafından sopayla kırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli V.Ş'yi Malatya Adliyesi önünde elinde sopayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine İYİ Parti İl Başkanlığının da içerisinde bulunduğu iş merkezinin giriş katının camlarının bir kişi tarafından kırıldığı bilgisinin gelmesinin ardından konuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından olay mahallinde yapılan çalışma ve elde edilen kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren şüphelinin V.Ş. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli şahıs, saat 03.25 sıralarında yakalanarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı
İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı
İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı
İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı
İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı
İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı
İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı
İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı

Münir Karaloğlu, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş merkezinin giriş katının camlarını sopayla kıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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