Malatya'da iş yeri kurşunladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da iş yeri kurşunlama ve silahlı yağma olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, kentte 27-28 Nisan'da bir iş yerinin iki kez kurşunlanması ve birden fazla kişiyle silahlı yağma olaylarını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 1'er ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.T, E.C.Ç, A.Y, G.P, ve H.K. tutuklandı, H.H.D. ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.