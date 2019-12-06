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Malatya'da iş yeri yangını maddi hasara yol açtı
6 saat önce
Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yakınca Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde yanan eşyalara 3 araç ve 7 personelle müdahale etti.
Ekiplerin köpük sıkarak kontrol altına aldıkları yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam eden yangında hasar oluştu.
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