Son Dakika › Yerel › Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı
18 dakika önce
Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı Malatya'da fırının bacasından iş yerine sızan dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı
MALATYA - Malatya'da fırının bacasından iş yerine sızan dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, G.B.'ye ait fırından duman çıktığını gören çevredeki esnaf iş yerine gittiğinde G.B.'yi dumandan etkilenmiş halde buldu.
Yoğun dumanın kapladığı iş yerinde esnaf ve çevredeki vatandaşların yardımı ile dışarı çıkarılan G.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri iş yerinin baca bölümünde bir süre çalışma yaptı.
Hastaneye kaldırılan G.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken,olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart