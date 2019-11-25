Malatya'da iş yerinden bakır kablo çalan iki şüpheli yakalandı

Malatya'da bir iş yerinden bakır kablo çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada iş yerinden 4-5 bin lira değerindeki bakır kabloyu çalan şüphelilerin T.Y. ve S.Y. olduğunu belirledi.

Zanlılar, operasyonla gözaltına alınırken, çalınan bakır kabloları satın alan İ.K'ye "suç eşyası satın almaktan" işlem yapıldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.