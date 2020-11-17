Malatya'da iş yerinden cep telefonu çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da, oyalamak suretiyle bir iş yerinden 3 cep telefonu çalan şüpheliler güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Kavaklıbağ Mahallesi'ndeki bir işyerinden 3 cep telefonun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

İş yerine gelen bir kişinin müştekiyi oyalamak suretiyle iş yerinden dışarı çıkardığı, ardından iş yerine gelen bir kadının cep telefonları alıp uzaklaştığı çevrede yapılan kamera kayıtları incelemesi sonucu tespit edildi.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği N.B. ve M.O'yu çaldıkları cep telefonlarıyla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.