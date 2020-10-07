Malatya'da iş yerinden içerisinde para olan çantayı çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da, bir iş yerinden içerisinde para olan çantayı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Caddesi'ndeki bir iş yerine alkol almak için giren ve masada bulunan çantayı çalan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonla hırsızlık şüphelisi M.Y'yi yakaladı. Şüpheli, çantayı Çarmuzu yolunda tren hattı civarında bulunan bir ağacın altına sakladığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İçerisinde 4 bin 500 lira, iki çek karnesi ve muhtelif ilaçlarla bulunan çanta ise sahibine teslim edildi.