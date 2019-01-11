Son Dakika Haberleri: Malatya'da İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı

Malatya'da İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı

1 saat önce

Malatya'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.

Malatya'da İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı, System.String[]
Malatya'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 02.30 sularında Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan C.Y.'ye ait iş yerinin önüne otomobille gelen şüpheli şahıs araçtan aldığı pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yerinin kapı ve camlarına çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan inceleme de 10'a yakın tüfek kartuşu bulunurken polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi C.Y. olayın şokunu yaşadığını belirterek saldırıyı kimlerinin düzenlemiş olduğuna dair herhangi bir fikrinin olmadığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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