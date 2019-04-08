Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı
59 dakika önce
Malatya'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.
Malatya
'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buhara
Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucunda iş yerinin camlarına 3 adet kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulunurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:31 Kaynak: İHA
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