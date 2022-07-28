Kameraların anbean kaydettiği olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan ekipler H.G.'yi ikametine yakın bir bölgede kovalamaca sonrası olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öğlen saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kitap sokak içerisindeki işyerinin önünde bankta oturan B.B.'nin yanına gelen husumetlisi H.G. yanında getirdiği bıçakla B.B.'ye saldırdı. B.B. peş peşe aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, H.G. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika

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