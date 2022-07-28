İş yeri önünde oturan husumetlisini defalarca bıçakladı

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Olay, 14.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kitap Sokak içerisindeki işyerinin önünde bankta oturan B.B.'nin yanına gelen husumetlisi H.G. (20), yanında getirdiği bıçakla B.B.'ye saldırdı. B.B. peş peşe aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, H.G. kaçarak bölgeden uzaklaştı. Kameraların anbean kaydettiği olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

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