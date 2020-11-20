Malatya'da iş yerlerine gece denetimi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren iş yerlerinin kapatılacağını açıklamasının ardından Malatya'da polis ekipleri denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlere paket servisi şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran ve kafelerin de içinde olduğu çok sayıda işletmenin en geç saat 20.00'da kapanacağını duyurdu. Kararın ardından Malatya'da saatler 20.00'yi gösterdiğinde polis ekipleri denetimlere başladı. Denetimler, kentte eş zamanlı olarak gerçekleşti. Kentte çok sayıda ekibin katıldığı denetimde açık olan iş yerlerinin sahipleri uyarılarak, alınan kararlar hatırlatıldı. Sabaha kadar devam edecek denetimlerde paket servisi yapan işletmeler hariç açık olan iş yerlerine idari para cezası uygulanacağı belirtildi.