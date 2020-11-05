Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı - Son Dakika

Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı

05.11.2020 01:29

Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'dan sonra kepenklerini kapattı.

Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı

MALATYA - Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'dan sonra kepenklerini kapattı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'da sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Malatya'da İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde yapılan denetimlerde kafe ve restoran benzeri işletmelerin 22.00'da kapalı olduğu gözlemlenirken, açık işletmeler için de uyarılarda bulunularak faaliyetlerinin sonlandırılması sağlandı.

Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı
Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı
Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı
Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı

Recep Tayyip Erdoğan, Düğün Salonu, Malatya, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı - Son Dakika


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