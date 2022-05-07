MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI

07.05.2022 12:46

MALATYA'da düzenlenen 'İspendere Kamp ve Karavan Festivali'ne gelen 44 karavansever, sağlık turizmine kazandırılan 'İspendere Şifalı İçmeleri'nde kampa başladı.

MALATYA'da düzenlenen 'İspendere Kamp ve Karavan Festivali'ne gelen 44 karavansever, sağlık turizmine kazandırılan 'İspendere Şifalı İçmeleri'nde kampa başladı.

Doğası, tarihi yapısı ve yenilenen yüzüyle çok sayıda turist, Battalgazi ilçesini ziyaret ediyor. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu işbirliğiyle Hıdırellez etkinlikleri ve İspendere Şifalı İçmeleri'nin sağlık turizmine kazandırılması amacıyla düzenlenen 'İspendere Kamp Karavan Festivali' başladı. 3 gün sürecek olan festivalle kamp ve karavan tutkunları ilçede buluşup İspendere Şifalı İçmeleri'ne geçti. Burada oluşturulan alana konuşlanan, birbirinden farklı karavanlarıyla binlerce kilometre yol gelen karavan tutkunları, kentte ilk kez düzenlenen festivale katıldıkları için mutlu olduklarını, Malatya'da çok eğlendiklerini ifade ederek, programlarının dolu dolu geçtiğini söyledi.

MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI
MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI
MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI
MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor, yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği

Hıdırellez, Malatya, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 12:54:10. #1.11#
SON DAKİKA: MALATYA'DA 'İSPENDERE KAMP KARAVAN FESTİVALİ' BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement