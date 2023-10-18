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İsrail'i protesto etmek isteyen vatandaşlar Kürecik Üssü'ne yürüdü - Son Dakika

İsrail'i protesto etmek isteyen vatandaşlar Kürecik Üssü'ne yürüdü

Son Güncelleme: 18.10.2023 07:53

Malatya'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla bir grup toplandı. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Daha sonra konvoy halinde Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıkan grup ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Malatya Valisi ve güvenlik güçleri vatandaşları sakinleştirdikten sonra grup dağıldı.

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. Jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi

GERGİNLİK YAŞANDI

Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi

VALİ DE BÖLGEYE GELDİ

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın bölgeye gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Grup daha sonra dağıldı.

Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi
Kaynak: AA

Malatya, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'i protesto etmek isteyen vatandaşlar Kürecik Üssü'ne yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'i protesto etmek isteyen vatandaşlar Kürecik Üssü'ne yürüdü - Son Dakika
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