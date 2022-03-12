İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı

12.03.2022 11:45

Beypazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 101. Yılında Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen etkinlikle anıldı.

Beypazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 101. Yılında Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen etkinlikle anıldı.

Belediyenin Mustafa Cankara Kongre ve Kültür merkezinde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Milli Şair M. Akif Ersoy'u anma programı, saygı duruşu İstiklal Marşını okunmasıyla başladı.

Ardından Beypazarı Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan anma programında, okul müdürü Ali Değirmencioğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

İlçe genelinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında, düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilkokul, ortaokul ve liselerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film gösterildi. Ardından okulun öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı Oratoryosu sahnelendi.

Programa Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanlar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı Açıklaması

İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Malatya, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı - Son Dakika
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