Malatya'da İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesince, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencileri arasında "İstiklal Ruhlu Çocuklar" isimli, İstiklal Marşı okuma yarışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Battalgazi Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "İstiklal Ruhlu Çocuklar" konulu yarışmanın ödül töreni belediyenin konferans salonunda yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatan için canını göz kırpmadan veren, milletin yaşamış olduğu duyguları dile getiren Mehmet Akif Ersoy ile tüm şehitleri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un ortak payda olduğunu dile getiren Güder, şöyle devam etti:

"Ülkesine sahip çıkan, ülkesi için canını veren ve herkese hitap eden ortak abidemizdir. Bunu yazılarıyla dile getirmiş ve kitaplarında nasihatlerini bizlere sıralamıştır. Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın İstiklal Marşı yılı ilan etmesi bizim ve ülkemiz açısından büyük bir anlam ifade ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Bizler bu günleri yaşıyorsak eğer, vatanın her köşesinde bu vatan için canın veren şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde."

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise Mehmet Akif'in bütün şiirlerinin duygu ve düşüncelerle donandığını aktardı.

Konuşmaların ardından yarışmada derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.