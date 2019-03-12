Son Dakika Haberleri: Malatya'da İşyerine Tabanca Ateş Edip Kaçtı

Malatya'da İşyerine Tabanca Ateş Edip Kaçtı

10 dakika önce

MALATYA'da, beyaz eşya mağazasına tabanca ile ateş açıldı.

Malatya'da İşyerine Tabanca Ateş Edip Kaçtı, System.String[]
MALATYA'da, beyaz eşya mağazasına tabanca ile ateş açıldı. Polis, mağazaya 3 el ateş edip kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kabaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi cadde üzerindeki beyaz eşya mağazasının önüne gelip, belindeki tabancayı çıkarttı. Ardından da mağazaya doğru 3 el ateş etti. Mağaza çalışanları ile müşterilerin panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken işyerinin camları kırıldı. Silah seslerine duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:08 Kaynak: DHA

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