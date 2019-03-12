Malatya'da İşyerine Tabanca Ateş Edip Kaçtı
10 dakika önce
MALATYA'da, beyaz eşya mağazasına tabanca ile ateş açıldı.
MALATYA'da, beyaz eşya mağazasına tabanca ile ateş açıldı. Polis
, mağazaya 3 el ateş edip kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Kabaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi cadde üzerindeki beyaz eşya mağazasının önüne gelip, belindeki tabancayı çıkarttı. Ardından da mağazaya doğru 3 el ateş etti. Mağaza çalışanları ile müşterilerin panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken işyerinin camları kırıldı. Silah seslerine duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:08 Kaynak: DHA
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