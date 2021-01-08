Malatya'da itfaiye 2020'de 6 bin 150 olaya müdahale etti - Son Dakika

Malatya'da itfaiye 2020'de 6 bin 150 olaya müdahale etti

08.01.2021 16:47
Malatya'da itfaiye 2020'de 6 bin 150 olaya müdahale etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2020 yılı içerisinde 6 bin 150 olaya müdahale etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2020 yılı içerisinde 6 bin 150 olaya müdahale etti. Etkin ve başarılı çalışmalar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2020 yılında yoğun mesai harcadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Hanifi Acar, Malatya genelinde 19 ayrı noktada, 46 araç ve 226 personelle 7/24 hizmet verdiklerini belirterek, "İtfaiye Dairesi olarak 2020 yılı içerisinde toplamda 6150 olaya müdahale ettik. Bu görevlerin 3156 tanesi itfaiye olayı dediğimiz yangın, kurtarma, su altı ve su üstü kurtarma, sel ve su baskınları, 2994 tali olay olmak üzere toplamda 6 bin 150 olaya müdahale edildi. Geçen yıla göre ot yangınları, bahçe yangınları, anız yangınları dediğimiz yangınlarda azalma meydana geldi. 2020 yılında toplamda 18 boğulma hadisesine müdahale ettik. Ayrıca 416 sıkışmalı dediğimiz trafik kazasına kurtarma açısından müdahale ettik. İtfaiye ekiplerimiz bir yıl içerisinde, 184 ev yangını, 94 işyeri yangını, 1999 bahçe ve ot yangını, 154 Araç yangını, 89 sel/ su baskını, 37 kömürlük/odunluk yangını, 50 orman yangınına müdahale etti. Eğitim faaliyetlerine büyük önem veren itfaiye dairesi 2020 yılında 15 bin 951 kişiye eğitim verdi. Amacımız çocuklarımıza küçük yaşta yangınlara karşı eğitimli olmalarını, yangının nasıl bir tehlike olduğunu, yangında almadığımız tedbirler, küçük ihmallerin can ve mal kaybına neden olduğunun onlara göstermek ve daha küçük yaşlarda depremler ve yangınlara karşı çocuklarımızı eğitme arzusundayız" dedi. - MALATYA

Malatya'da itfaiye 2020'de 6 bin 150 olaya müdahale etti
Malatya'da itfaiye 2020'de 6 bin 150 olaya müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi, Hanifi Acar, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da itfaiye 2020'de 6 bin 150 olaya müdahale etti - Son Dakika


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