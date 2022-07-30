Malatya'da itfaiye ot ve orman yangınlarına müdahale etti - Son Dakika
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Malatya'da itfaiye ot ve orman yangınlarına müdahale etti

30.07.2022 14:47
Malatya'da itfaiye ot ve orman yangınlarına müdahale etti

Malatya'da itfaiye ekipleri Doğanyol, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen orman ve ot yangınlarına müdahale etti.

Malatya'da itfaiye ekipleri Doğanyol, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen orman ve ot yangınlarına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı MustafaKatipoğlu, itfaiye ekiplerinin kentin farklı ilçelerinde meydana gelen orman ve ot yangınlarına ivedilikle müdahale ettiğini söyledi.

Katipoğlu, Doğanyol ve Arguvan ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesinde 3 ekiple orman yangınına müdahale ettik. Ekiplerimiz yangını kontrol altını altı ancak rüzgardan dolayı yanmalar devam ediyor. Arguvan ilçesine bağlı Güveçli Mahallesinde ise 4 ekiple orman yangınına müdahale ettik. Ekiplerimiz yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangınla mücadele çalışmasını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kentin farklı noktalarında da ot yangınlarının meydana geldiğini dile getiren Katipoğlu, "Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesinde, Battalgazi ilçesine bağı Fırat Mahallesinde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu ve Esenli Mahallelerinde de ekiplerimiz ot yangınlarına müdahale etti." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Arguvan, İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da itfaiye ot ve orman yangınlarına müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da itfaiye ot ve orman yangınlarına müdahale etti - Son Dakika
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