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Malatya'da İtfaiye Haftası kutlanıyor

1 saat önce

Malatya'da, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan "İtfaiye Haftası " nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Malatya'da İtfaiye Haftası kutlanıyor, System.String[]

Malatya'da, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan "İtfaiye Haftası " nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleniyor. .


Malatya İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanifi Acar ve İtfaiye personelleri, İtfaiye Haftası " nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; ziyarette yaptığı konuşmada, "Türk İtfaiye Teşkilatının 305. Kuruluş Yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Daire Başkanımız ve değerli çalışanlarımız ile bir araya geldik. İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum ve tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum" dedi. Başkan Gürkan, "Çalışma esasları, gayretleri ve gösterdikleri hassasiyet ile deprem ve yangın mahalline, afetlere anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini görüyoruz. Müdahale noktasında ve olumlu sonuç alma noktasında itfaiye teşkilatımızın gayreti takdire şayandır. Vatandaşımızın can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatlarımızı teşekkül ettirip vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.


İtfaiyeciler Haftası nedeniyle İtfaiye Hizmetler Daire Başkanlığını ziyaret eden Gürkan, "Tüm İtfaiyeci arkadaşlarımızı kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Daha güzel hizmetleri birlikte yapma dileğiyle diyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, İtfaiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
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