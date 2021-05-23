Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı (2) - Son Dakika

Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı (2)

TUTUKLANDIMalatya'da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne gelen Vahap Ş. (33), yanındaki sopayla binanın camlarını kırdı.

TUTUKLANDI Malatya'da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne gelen Vahap Ş. (33), yanındaki sopayla binanın camlarını kırdı. 43 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan ve olaydan sonra gözaltına alınan Vahap Ş. tutuklandı. Malatya Valiliği 'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "23.05.2021 tarihinde saat 03.10 sıralarında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'nın da içerisinde bulunduğu iş merkezinin giriş katının camlarının bir şahıs tarafından kırıldığı bilgisi alınması üzerine, güvenlik ekipleri tarafından olay mahallinde yapılan çalışmalar ve elde edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde; Olayı gerçekleştiren şahsın V.Ş. isimli kişi olduğu tespit edilmiş olup şüpheli şahıs saat 03.25 sıralarında yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır."



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