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Malatya'da iyi tarım uygulaması yapanlara sertifika

1 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iyi tarım uygulaması yapan çiftçilere sertifikaları törenle verildi.

Malatya'da iyi tarım uygulaması yapanlara sertifika, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iyi tarım uygulaması yapan çiftçilere sertifikaları törenle verildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Ziraat Odası tarafından Gedik Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, artan nüfusun beslenmesi için tarımsal üretimin arttırılması gerektiğini söyledi.

Gıdaların tüketiciye sağlıklı sunulması açısından iyi tarım uygulamalarının önemli olduğuna işaret eden Baruş, şöyle devam etti:

"Bugün kentte iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştığını, çiftçinin iyi tarıma ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kentte Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Kayısı Uygunluk Belgelendirme Şirketi'nin teknik yardımıyla sertifikalandırılan çiftçi sayısında ve arazi miktarında artış olduğunu görüyoruz. İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası ile insanların tüketimine sunduğumuz gıdaların ilaç kalıntısından uzak, tüketicinin sağlığına zarar verici etkenlerden uzak bir ortamda sunulduğunu garanti ediyoruz."

Baruş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İyi Tarım Uygulamaları'na destek verdiğini de dile getirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da belediye olarak ilçedeki tarımın gelişmesine katkı verdiklerini aktararak, belediye olarak sera faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise güvenilir gıda üretimiyle hem insan sağlığının hem de çevrenin korunduğunu vurguladı.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç da üretici olarak insan sağlığını dikkate alarak, ürün yetiştirdiklerini kaydetti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise oda olarak bugüne kadar 745 çiftçiye "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi verdiklerini belirterek, düzenledikleri programla 745 çiftçiye sertifika vereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Baruş, çiftçiler adına Solmaz'a "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" verdi.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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