Son Dakika Haberleri: Malatya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı

Malatya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Malatya'da birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Malatya'da birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde birinci derece sit alanındaki tümülüste izinsiz kazı gerçekleştirildiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü gözaltına aldı.

Bölgedeki aramalarda, ikişer kürek ve kazma ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Yazıhan, Malatya, Güncel
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