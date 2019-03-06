Malatya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı
1 saat önce
Malatya'da birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Malatya
'da birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan
ilçesinde birinci derece sit alanındaki tümülüste izinsiz kazı gerçekleştirildiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü gözaltına aldı.
Bölgedeki aramalarda, ikişer kürek ve kazma ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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