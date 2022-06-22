Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 103 kadına 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu anlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da jandarma 103 kadının telefonuna KADES'i yükledi - Son Dakika

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