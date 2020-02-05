Malatya'da jandarma depremzede çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Depremzedeler için çadır kuran jandarma personeli, depremden etkilenen çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak, ihtiyaç sahibi çocuklara da kıyafet dağıtan kadın astsubaylar, dayanışma örneği gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim