Malatya'da jandarma depremzedelere destek oluyor - Son Dakika
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Malatya'da jandarma depremzedelere destek oluyor

6 saat önce

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere destekte bulunuyor.

Malatya'da jandarma depremzedelere destek oluyor, System.String[]

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere destekte bulunuyor.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerinde, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenler ile depremden olumsuz etkilenenlerin yanında olmayı sürdürdü.

Jandarma ekipleri, depremin ardından yaptığı faaliyetleri videoyla paylaştı. Görüntülerde, jandarma personelinin depremin ardından ziyaret ettiği bazı kırsal mahalleler yer alıyor.

Kırsalda depremzede vatandaşlarla görüşen, sorun ve taleplerini dinleyen jandarma ekiplerinin gıda kolisiyle kıyafet dağıttığı görüntülerin bulunduğu videoda, bir kadın astsubayın, depremzede vatandaşa sarılarak sıkıntısını paylaşmaya çalıştığı görülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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