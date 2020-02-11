Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor

6 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli kırsal mahallelerde depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor, System.String[]

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli kırsal mahallelerde depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Özellikle kentin kırsal mahallelerinde soğuk hava ve engebeli arazi şartlarına rağmen depremzedelere şefkat elini uzatan jandarma, kar yağışına rağmen çadır kurma çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bir yandan kırsal mahallelere taşıdığı çadırları kurarken bir yandan da depremden etkilenen çocuklarla oyun oynadı, ailelere ise gıda kolisi dağıttı.

Jandarma, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:45:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]