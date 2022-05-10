Jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Malatya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, taşımalı sistemle eğitim verilen Hacı Halil Çiftliği İlkokulu'nda Trafik Haftası dolayısıyla seminer verdi.

Okula gelen trafik ekipleri, öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Ünal, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi, servise binerken ve serviste uymaları gereken kuralları anlattı, emniyet kemeri takmalarının şart olduğunu söyledi.

Çocuklara servis sürücüsünün kurallara uymaması durumunda rehber öğretmenlerini bilgilendirmeleri uyarısında bulunan Ünal, sandalyeye oturttuğu bir öğrencinin emniyet kemeri takmadığında yaşanması muhtemel kaza anında araçtan fırlayabileceğini uygulamalı olarak göstermeye çalıştı.

Jandarma ekipleri, öğrencilere jandarma yazılı tişört, düdük dağıttı, jandarma trafik yeleği ve şapkası giydirdiği çocuklarla motosiklette poz verdi.

Ekipler, öğrencilere, boyama kitabı, çocuk dergisi, balon, kek ve meyve suyu hediye etti.

Daha sonra sınıflara gelen İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ahmet Kaya, gelecek nesillerin ülke için önemini anlattı, geleceğin büyükleri çocukların trafik kurallarını bilmeleri, kurallara uymaları ve büyüklerini de bu yönde uyarmaları gerektiğini belirtti.

Kaya, "Trafik kurallarını öğrenin, bilin, büyüklerinizi de bu yönde bilgilendirin ve uyarın." dedi.