Dron destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Dron destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi

08.09.2022 10:23
Dron destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli operasyonda 232 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli operasyonda 232 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde bir adrese drone destekli operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 231 kilogram kubar esrar maddesi ile 150 kök kenevir bitkisi, 530 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi Malatya'da dronlu operasyon; 232 kilo esrar ele geçirildi Malatya'da dronlu operasyon; 232 kilo esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dron destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dron destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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