Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip - Son Dakika
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Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip

05.08.2022 15:27
Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip

Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETO üyesi 3 kişi tutuklanırken, PKK/KCK terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şahıs da yakalandı.

Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETO üyesi 3 kişi tutuklanırken, PKK/KCK terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şahıs da yakalandı.

Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen FETÖ ile PKK/KCK ve sol terör örgütleri ile ilgili çalışmalar kamuoyuna açıklandı.

FETÖ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 8 operasyonda yakalanan 3 FETO üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şahıs da Jandarma tarafından yakalandı. 5 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MALATYA

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Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon Jandarmadan bir ayda 287 terör operasyonu Jandarmadan bir ayda 287 terör operasyonu
Kaynak: İHA

Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip - Son Dakika

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