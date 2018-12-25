Son Dakika Haberleri: Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

2 saat önce

Malatya'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı, System.String[]
Malatya'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla "şok yol kontrol ve araması ve umuma açık yerlerin kontrolü" uygulaması yapıldı.

Uygulamada 2 bin 280 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 110 umuma açık yer denetlendi. Kontroller sonucunda 1 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Trafikte de 960 araç denetlendi ve bunun sonucunda 10 araca 2 bin 865 lira ceza kesildi, 4 araç da trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:03 Kaynak: AA

Malatya, Jandarma, Güncel
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