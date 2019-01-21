Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı
1 saat önce
Malatya'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Malatya
'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla halkın huzur ve güveninin teminiyle kamu düzeninin sağlanması amacıyla "şok yol kontrol ve araması ve umuma açık yerlerin kontrolü" uygulaması yapıldı.
Uygulamada 98 umuma açık yer denetlendi, 639 araç kontrol edildi. Bin 697 kişinin kimlik sorgusunun yapıldı uygulamada, 1 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 10 araca 2 bin 105 lira ceza kesildi ve 4 araç trafikten men edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:48 Kaynak: AA
İthalatçıydı İmalatçı Oldu
Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi
Son Dakika! Kerç Boğazı'nda İki Gemi Alev Aldı! Gemide Türkler de Var
Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber