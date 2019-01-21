Son Dakika Haberleri: Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı, System.String[]
Malatya'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla halkın huzur ve güveninin teminiyle kamu düzeninin sağlanması amacıyla "şok yol kontrol ve araması ve umuma açık yerlerin kontrolü" uygulaması yapıldı.

Uygulamada 98 umuma açık yer denetlendi, 639 araç kontrol edildi. Bin 697 kişinin kimlik sorgusunun yapıldı uygulamada, 1 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 10 araca 2 bin 105 lira ceza kesildi ve 4 araç trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Malatya, Jandarma, Güncel
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