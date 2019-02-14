Son Dakika Haberleri: Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı, System.String[]
Malatya'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla, halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, "şok yol kontrol ve araması ve umuma açık yerlerin kontrolü" uygulaması yapıldı.

Uygulamada 2 bin 206 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 131 umuma açık yer denetlendi. Kontroller sonucunda 14 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


Trafikte 983 araç denetlendi ve bunun sonucunda 18 araca 5 bin 467 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:42 Kaynak: AA

Malatya, Jandarma, Güncel
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