Son Dakika Haberleri: Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

11 dakika önce

Malatya'da, jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı, System.String[]
Malatya'da, jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla "şok yol kontrol ve araması ile umuma açık yerlerin kontrolü" yapıldı.

Uygulamada 2 bin 381 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, umuma açık 108 iş yeri denetlendi. Kontroller neticesinde 3 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Bin 306 araç sorgulandı, 4 araç trafikten men edildi. 10 araca ise 3 bin 625 lira cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Malatya, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]