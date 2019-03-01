Malatya'da Jandarma Ekipleri Uygulama Yaptı

Malatya'da, jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya'da, jandarma ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla "şok yol kontrol ve araması ile umuma açık yerlerin kontrolü" yapıldı.



Uygulamada 2 bin 381 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, umuma açık 108 iş yeri denetlendi. Kontroller neticesinde 3 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



Bin 306 araç sorgulandı, 4 araç trafikten men edildi. 10 araca ise 3 bin 625 lira cezai işlem uygulandı.

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