Malatya'da jandarma ekipleri yaralı bulduğu şahini tedavi ettirdi - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri, yol kenarında bulduğu yaralı şahinin tedavisini sağlayarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde devriye görevini icra ettiği esnada yol kenarında yaralı şahin buldu.

Şahini veterinere götürerek tedavisini yapan jandarma ekipleri, daha sonra hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.??????????????