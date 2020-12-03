Jandarma engelli çocuklara hediye verdi - Son Dakika

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan engellileri ziyaret ederek, hediye verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde ve sorumluluk bölgelerinde ikamet eden engellileri ziyaret etti.

Engelli çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise jandarma personeline teşekkür etti.

HediyejandarmaMalatya

Muhabir Orhan Yoldaş