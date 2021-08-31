Malatya'da Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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Malatya'da Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti

Malatya'da Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti

31.08.2021 00:39

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü kapsamında Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü kapsamında Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti.

Malatya İl jandarma Komutanlığı Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım Amirliği'nde görevli Astsubay Yeşim Kutluca ile beraberindeki jandarma ekiplerince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü kapsamında özel bir rehabilitasyon merkezi ziyaret edilip özel çocuklarla vakit geçirilerek hediyeler verildi.

Jandarma ekiplerini karşılarında gören özel çocuklar mutluluklarını gizleyemezken, kendilerine verilen hediyelerden dolayı da jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. İHA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Malatya'da Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Jandarma görevlileri özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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