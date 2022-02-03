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Malatya'da jandarma KADES'i anlattı - Son Dakika

Malatya'da jandarma KADES'i anlattı

03.02.2022 16:33
Malatya'da jandarma KADES'i anlattı

Malatya'da jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Malatya'da jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 60 kadına 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu anlatıldı.

Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca, KADES uygulamasını da tanıtarak, uygulamanın nasıl kullanıldığını gösterdi.

Kadın astsubayalar, KADES uygulamasını kadınların cep telefonlarına indirmesine yardımcı oldu.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da jandarma KADES'i anlattı - Son Dakika


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