Malatya'da jandarma KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığınca, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada çalışan kadınlara, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 131 kadına KADES uygulaması anlatıldı.

Jandarma personelleri, kadınlara KADES uygulamasının kullanılması ile uygulama şekliyle ilgili bilgiler vererek, onlara 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunu da anlattı.