Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri, toplu taşımı araçları ve semt pazarlarında denetim yaptı.

Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri, toplu taşımı araçları ve semt pazarlarında denetim yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde Kovid-19'a yönelik denetimlerini sürdürdü. Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaları denetleyen ekipler, maske, sosyal mesafe gibi tedbirlere riayet edilip edilmediğini kontrol etti. İş yerlerinde de kontrollerini sürdüren ekipler, esnafa Kovid-19 tedbirlerin riayet etmenin salgınla mücadeledeki önemini anlattı. Jandarma ekipleri toplu taşımı araçlarında da denetim yaptı.

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