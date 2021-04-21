Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü - Son Dakika

Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü

21.04.2021 11:45
Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü, System.String[]

Malatya'da jandarma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Malatya'da jandarma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontroller yaptı.

Kentin giriş ve çıkışları ile ana arterlerde denetleme noktası kuran jandarma, durdurduğu araçlarda maske ve mesafe ile HES kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler, sabah saatlerinde ise kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında denetim yaparak, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine riayet etmeleri konusunda anons yaptı.

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü - Son Dakika


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