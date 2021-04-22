Malatya'da jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Malatya'da jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi. Semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapan ekipler, esnafa Kovid-19 tedbirlerine duyarlı olmaları gerektiğini anlattı. Yerleşim yerlerinde ise araçla anons yapan jandarma, vatandaşlardan salgın tedbirlerini uymalarını istedi. Şehirlerarası kara yolları ile caddelerde kontrol noktası oluşturan ekipler, araçlarda bulunan vatandaşların HES kodlarını sorguladı.

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